Calcio a cinque Jesi batte la Martiri Ferrara 5-1 e va in finale

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di domenica 26 maggio 2024) Dopo il 2-2 dell’andata la formazione di Pieralisi domina e si impone con una prestazione notevole. Adesso per salire in serie B lacontro Padova, 26 maggio 2024 – In una palestra Carbonari strapiena laC5 supera 5-1 la XFutsal. E’ stata una partita intensa giocata ad ottimi ritmi ed agonisticamente molto coinvolgente. Fai clic qui per vedere lo slideshow. Coach Pieralisi all’inizio ha schierato Mazzarini, Tittarelli, Perotto, Bartolucci, Giordanino. E’ la formazione ospite che parte bene e colpisce anche un palo su deviazione dell’attento ed a volte determinante Mazzarini. Poi in 30”colpisce due volte grazie a Buzzo (a 7’30” e 7? dall’intervallo). A 5? dalla sirena per il riposo lungo una combinazione- schema Mazzarini – Giordanino, passaggio con le mani a tutto campo per il compagno di squadra, permette al numero dieci locale di compiere la giocata spettacolare e firmare il 3-0.