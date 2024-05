Calcio a 5 | Meta Catania e L84 si aggiudicano gara -1 delle semifinali scudetto

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 26 maggio 2024) Il primo attoplayoff della Serie A 2023-2024 dia 5 è andato ufficialmente in archivio. Ecco come sono andate le cose nel dettaglio nelle due gare in agenda che hanno aperto le serie. La, fra le mura amiche, è riuscita a imporsi 4-3 contro l’Italservice Pesaro. Padroni di casa devastanti nel primo tempo, come dimostra il 4-1 con il quale sono andati al riposo (doppietta di Musumeci), ma successivamente impauriti dal rientro degli ospiti che per poco non sono riusciti ad acciuffare il pareggio. Più largo, addirittura per 7-2, l’affermazione della L84 sul Napoli Futsal. In Piemonte, i padroni di casa faticano solo nella prima frazione, chiusa sul 2-1, poi dilagano travolgendo i campani grazie alla tripletta di uno scatenato Josiko. Si tornerà in campo a campi invertiti, per-2, fra il 30 e il 31 maggio:e L84 con il match point, Italservice Pesaro e Napoli chiamate a reagire.