Cagliari - Nandez | Ho fatto una PROMESSA sul mio addio Qui ho passato cinque anni bellissimi

(Di domenica 26 maggio 2024) Nahitan, centrocampista del, ha salutato i tifosi dopo l’annuncio del suo passaggio in Arabia Saudita Nahitan, esterno del, non continuerà a giocare per il club sard la prossima stagione dato che è stato confermato il suo trasferimento in Arabia Saudita. Ecco le sue paroel al Polideportivo.– «? Ci ho .

E’ finita l’avventura di Nahitan Nandez al Cagliari . Il centrocampista uruguaiano lascia il club sardo dopo cinque stagioni in rossoblù. ““Esta es tu casa”. In una calda giornata di agosto, estate 2019, il Cagliari accoglieva così Nahitan Nandez da Maldonado, giovane calciatore che arrivava nell’Isola nel solco della grande tradizione uruguaiana. calcioweb.eu

"Non andrò in un'altra squadra italiana, non giocherò contro il mio Cagliari", dice l'uruguaiano CAGLIARI - Un altro addio, o arrivederci, doloroso e pieno di significati. Il Cagliari, infatti, ha annunciato che Nahitan Nandez lascia il club dopo cinque stagioni in rossoblù. ilgiornaleditalia

Nelson Abeijon , ex centrocampista del Cagliari, ha parlato dei rossoblù e di Claudio Ranieri dopo la SALVEZZA conquistata L’uruguaiano Nelson Abejon ha lasciato un pezzo di cuore in Sardegna, dove la tifoseria rossoblù non ha mai smesso di ricordarlo. calcionews24

Nandez: «L’addio al Cagliari Avevo promesso una cosa, ora…» - nandez: «L’addio al cagliari Avevo promesso una cosa, ora…» - Nahitan nandez, ex centrocampista del cagliari, ha rilasciato delle dichiarazioni sul suo addio ai rossoblù e non solo L’uruguiano Nahitan nandez ha lasciato la Sardegna dopo cinque stagioni lunghe e ... cagliarinews24

Il saluto di Altare a Nandez: «Onorato di aver condiviso il campo con te e…» – FOTO - Il saluto di Altare a nandez: «Onorato di aver condiviso il campo con te e…» – FOTO - Giorgio Altare, ex giocatore del cagliari ora al Venezia, ha mandato un saluto via social per Nahitan nandez. Le sue parole Giorgio Altare è rimasto assai legato alla piazza sarda ed ao suoi ex compag ... cagliarinews24

Nandez, niente Roma per l'ex Cagliari: il nuovo club saudita prende in giro i giallorossi - FOTO - nandez, niente Roma per l'ex cagliari: il nuovo club saudita prende in giro i giallorossi - FOTO - Nahitan nandez ha dato il suo consenso per un trasferimento in Arabia Saudita e la prossima stagione lo vedrà in campo con ... laziopress