Cade nella piscina vuota in vacanza | il piccolo Rosario muore dopo due settimane di agonia

(Di domenica 26 maggio 2024) Bambinola caduta indurante laa Malta: si è spento, aveva 6 anni e veniva da Catania. Il bambino caduto inè morto all’Ospedale Mater Dei di Malta (credits @Loquis) – Ilcorrieredellacitta.comNon c’è stato nulla da fare per, il bimbo morto per una beffarda caduta indurante la. La vasca, che in quel frangente era completamente, si è rivelata fatale per il: trasportato all’ospedale più vicino, i medici hanno provato a tenerlo in vita per due. Tutto fino alla morte cerebrale del bambino, che nell’incidente aveva riportato anche molteplici danni al viso e la testa.

