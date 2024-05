Buffon evangelico | Chi è caduto in errore Fagioli - non va ripudiato – La Stampa

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 26 maggio 2024) Gianluigi, leggenda del calcio italiano, ieri è stato protagonista allo Stadio Olimpico di Roma della prima Giornata mondiale dei Bambini (Gmb), voluta da papa Francesco. L’intervista alla: «Abbiamo il compito di trasmettere i principi in cui crediamo» «Noi adulti abbiamo sbagliato tanto, troppo, nei confronti delle nuove generazioni, delegando ai bimbi l’“incarico” della fratellanza, di ricucire l’umanità lacerata. Adesso sono i piccoli che ci insegnano la condivisione, la solidarietà. Sono loro la via per la pace». Assicura: «Gli azzurri sapranno essere esempio di determinazione calcistica e di valori educativi». Serviranno comportamenti adeguati, «ma con la consapevolezza che ogni tanto nella vita si può sbagliare. Anche chi in alcuni momenti èinnon va, va accolto». Le sue parole rimandano subito alla vicenda, convocato in Nazionale da Spalletti dopo la vicenda scommesse.