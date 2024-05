Bubble bath nails - il trend perfetto per l’estate

(Di domenica 26 maggio 2024) Dai toni nude e perlescenti, arriva il nuovissimoper le unghie: si chiamae riprende l’iridescenza tipica delle bolle di sapone. Sulla scia delle glazed, andate super virali grazie a Hailey Bieber, se non sapete come fare le unghie questo mese ecco l’inspo perfetta. E pare che non siano solo le celebrities ad averlo reso virale: ormai sta diventando un vero e proprio must have, al pari del baby boomer e del french manicure. Ecco alcune tips per realizzarlo al meglio. Come fare leI primi sono dal nail artist delle celeb, Tom Bachik, che in passato ha replicato questo nail look sulle unghie di Jennifer Lopez e Margot Robbie. In tantissimi lo scelgono non solo per la sua versatilità, ma anche per la sua delicatezza. Per realizzarlo poi, è semplicissimo: basta stendere una base nude, che verrà coperta da una polvere iridescente. La differenza con le glazedè che è possibile aggiungere come top coat anche dei brillantini più visibili, o una polvere più tendente all’azzurro, blu o viola.

