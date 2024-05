Bruschette primaverili al pesto di rucola e prosciutto crudo

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di domenica 26 maggio 2024) Quando i primi raggi di soleiniziano a scaldare l’aria fresca, è il momento ideale per godersi un aperitivo all’aperto o un pic nic! Le nostre, con la loro croccantezza e versatilità, sono il piatto perfetto per tali occasioni. Oggi infatti vi proponiamo dellealdi, un aperitivo che combina sapori intensi e freschi, perfetto per accogliere la nuova stagione in compagnia.Inoltre sapevate che laè un ingrediente ricchissimo di vitamina C? Una vitamina nota sia per i suoi effetti benefici antiossidanti in grado di contrastare l’azione dannosa dei radicali liberi, sia di provitamina A, e fondamentale per un buon funzionamento della vista e soprattutto della retina.