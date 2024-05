Bruciore agli occhi e tosse Momenti di paura in un locale - due ragazzi in ospedale

(Di domenica 26 maggio 2024) Foiano della Chiana (Arezzo), 26 maggio 2024 –diieri sera intorno alle 22 in una Foiano della Chiana. Clienti e dipendenti hanno lanciato l’allarme al 118 in quanto riferivano di averee alla gola. Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorritori del 118 con un’ambulanza della Misericordia di Monte San Savino e un altro mezzo dell’Avis di Foiano. Due, 24 e 25 anni, sono stati trasportati in codice 2 all’di Arezzo. In seguito a quanto è accaduto sono arrivati sul posto anche i vigili del fuoco e forze dell’ordine.

