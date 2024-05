Bruce Springsteen | rinviati per problemi di voce i due concerti a San Siro

MILANO – Dopo il rinvio del concerto previsto ieri a Marsiglia per Problemi vocali, ulteriori esami e consulti hanno portato i medici a stabilire che Bruce Springsteen non potrà esibirsi per i prossimi dieci giorni. In considerazione di ciò, saranno rinviati anche i concerti di Praga presso il ... lopinionista

