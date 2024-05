Bruce Springsteen rinvia le date del suo tour a Milano | Problemi alla voce Ecco le modalità di rimborso

(Di domenica 26 maggio 2024) A causa dile dueitaliane del suoeuropeo, in programma allo stadio San Siro dil’1 e il 3 giugno. Ad annunciarlo è un post pubblicato sui profili social del rocker americano, in cui si spiega che visti i “, ulteriori esami e consulenze hanno indotto i medici a stabilire chenon dovrebbe esibirsi per i prossimi dieci giorni. Tenendo presente questo, sono necessari ulteriori rinvii per il concerto all’Aeroporto Letnany di Praga (originariamente previsto per il 28 maggio) e i due allo stadio San Siro di(originariamente previsti per l’1 e il 3 giugno). Nuoveper questi spettacoli saranno annunciate a breve”, comunica lo staff del Boss. La stessa sindrome ha già costrettoad annullare la data di sabato a Marsiglia.

