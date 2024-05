Bruce Springsteen - peggiorano condizioni di salute | rinviati i concerti a Milano

(Di domenica 26 maggio 2024)si è trovato costretto a rimandare le prossime date del suo tour europeo a causa di problemi alla voce. Questa sfortunata notizia ha colpito i fan di tutto il mondo, in particolare coloro che attendevano con ansia le sue esibizioni allo stadio San Siro di, originariamente previste per l’1 e il 3 giugno.Leggi anche: Antonino Cannavacciuolo si racconta: “Fosse stato per mio padre non sarei qui” Il Boss, come affettuosamente chiamato dai suoi numerosi ammiratori, ha dovuto prendere questa difficile decisione sotto consiglio medico dopo aver accusato problemi dimentre era a Marsiglia, dove avrebbe dovuto tenere uno spettacolo sabato sera. La diagnosi dei medici ha richiesto un periodo di riposo di almeno dieci giorni per recuperare la sua voce e garantire il suo pieno recupero.

