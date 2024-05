Bronzetti-Osaka - primo turno Roland Garros | ultime e diretta TV

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 26 maggio 2024) Anche in campo femminile oggi si dà il via aldelcon tutta una serie di incontri tra cui quello che mette davanti Luciae Naomi, con orario di inizio fissato per le 12. Una sfida complicata per l’azzurra, che cerca riscatto dopo un avvio di stagione forse un po’ al di sotto delle proprie aspettative. Andiamo dunque a scoprire quali sono lenovità e dove vedere inil match: leLucia– Crediti Foto: Fedetennis TwitterIl ranking non va guardato per questa sfida, poiché sappiamo bene di che pasta sia fatta la giapponese, ex numero 1 del mondo e rientrata da relativamente poco in seguito alla maternità. Si prospetta dunque una sfida ricca di incognite e in cuipotrebbe comunque tentarsi il colpo grosso. Le due non si sono mai affrontate in uno scontro ufficiale WTA, pur avendo un solo anno di differenza.