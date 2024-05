Boxe - Preolimpico Bangkok 2024 | avanza Malang - out Cavallaro

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 26 maggio 2024) Proseguono gli incontri a, dove è in corso il secondo e ultimo torneodi. Esordio con vittoria per Gianluigia, che accede ai sedicesimi di finale nella categoria fino ai 63,5 kg. Il pugile azzurro ha sconfitto nettamente lo slovacco Vilam Tanko con verdetto unanime e attende al round successivo il vincente dell’incontro tra il boliviano Josè Maria Nunez e il nepalese Prakash Limbu Liam. Nel pomeriggio nulla da fare per Salvatore Cavallo, sconfitto (1-4) dall’algerino Yaiche nei 32esimi di finale della categoria fino a 71 kg.