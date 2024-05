Boom di presenze a Mordano per la Sagra dell’Agricoltura

(Di domenica 26 maggio 2024) Undiallo stand gastronomico ha salutato il ritorno, dopo quattro anni, delladi, che oggi vivrà la sua ultima giornata con il Tractor raduno e l’aia del contadino protagoniste. Un ritorno ben accolto anche da tutte le persone che hanno preso d’assalto lo stand gastronomico nelle prime tre sere di festa, costringendo gli organizzatori a dover allestire altri tavoli all’esterno dello stand per poter mettere a sedere tutti. Il bel clima delle prime sere ha aiutato e permesso così a tantissimi mordanesi, e non solo, di ritornare a festeggiare in una manifestazione che mancava da quattro anni. Il tutto per il ritrovato sorriso del patron Renato Folli, lo storico organizzatore della manifestazione che quest’anno si è aperta ancora di più ai tanti ragazzi e ragazze delle scuole ma anche delle società sportive. Tantissimi sono infatti i ragazzi che servono ai tavoli e che nella giornata di giovedì hanno vissuto un bellissimo pomeriggio di sport, seguiti dagli istruttori delle società sportive intervenute.

