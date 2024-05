Bonucci annuncia il ritiro - oggi l’ultima col Fenerbahce | Voglio chiudere con un trofeo

Il Tolentino chiude la stagione casalinga ospitando il Montegranaro (ore 16.30). È il penultimo match del campionato di Eccellenza: i cremisi hanno già la matematica salvezza in tasca, ma vogliono vincere per congedarsi dai tifosi con un successo; la formazione ospite, invece, è ancora in corsa per un posto al sole, anche se il ritardo di 5 punti dalla griglia dei play off le impongono la conquista del bottino pieno al "Della Vittoria" per continuare a sperare (fermo restando che il Chiesanuova dovrà farle il "favore" di battere l’Urbino).

