Altro assalto a uno Sportello bancomat la scorsa notte, il terzo in pochi giorni. Dopo Tavernerio e Arosio del fine settimana, la scorsa notte è stato preso di mira l’ufficio postale di Carimate, in via per Subinago. L’allarme al 112 è arrivato verso le 3 della notte tra lunedì e martedì, quando è scattato l’allarme, e un passante ha visto due uomini che stavano cercando di scassinare l’apparecchio di erogazione del contante. ilgiorno

Lambrugo (Como) – Rapina allo sportello bancomat di Banca Intesa San Paolo di Lambrugo , in via Statale. Sabato mattina un operaio di 55 anni residente nel Lecchese, mentre stava per prelevare contanti, si è trovato davanti uno sconosciuto armato di coltello , che lo ha Minacciato per farsi consegnare il denaro. ilgiorno

Esplosione nella tarda sera ta a Trinitapoli . In via Isonzo è stato fatto esplodere lo sportello postamat. Da quantificare il bottino. Danni ingenti. L'articolo Trinitapoli : bomba per far saltare lo sportello bancomat <small class="subtitle">A tarda sera </small> proviene da Noi Notizie. noinotizie

Bomba al bancomat, esplode lo sportello: banditi in fuga col bottino - Bomba al bancomat, esplode lo sportello: banditi in fuga col bottino - Colpo al bancomat in mattinata a Margherita di Savoia, nella Bat. Attorno alle 7 uno sportello è stato fatto esplodere. Non è chiaro se gli autori del colpo, fuggiti a bordo di un'auto scura, siano ... quotidianodipuglia

Banche: rapine in calo del 50% in Calabria nel 2023 - Banche: rapine in calo del 50% in Calabria nel 2023 - Un calo che ha interessato tutta Italia secondo i dati dell'osservatorio Ossif, che fa capo all'associazione bancaria italiana (Abi). In Calabria una contro le due dell'anno precedente ... quicosenza

La scomparsa di imprese e banche. Così la Calabria si scopre “deserta” - La scomparsa di imprese e banche. Così la Calabria si scopre “deserta” - I dati di Unioncamere: nel primo trimestre saldo negativo tra realtà aperte e chiuse. Nella regione solo 17 sportelli di credito ogni 100mila abitanti. I sindacati : «Così c’è il rischio che possa inf ... calabria.gazzettadelsud