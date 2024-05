Bologna - Mingardi contro Thiago Motta | Non sarai mai più considerato un eroe Cia - grazie e vaffa…

E’ finita l’avventura di Thiago Motta sulla panchina del Bologna. L’ex centrocampista è stato protagonista di una stagione eccezionale e della storica qualificazione dei rossoblù in Champions League. Il tecnico ha già raggiunto l’accordo con la Juventus per un contratto triennale e si prepara per il definitivo salto di qualità. calcioweb.eu

Cosa è successo tra Motta e il Bologna. Le ragioni di un divorzio che Thiago non ha voluto dire - Cosa è successo tra Motta e il bologna. Le ragioni di un divorzio che thiago non ha voluto dire - L’allenatore non ha spiegato la sua decisione e i motivi per cui ha ritenuto da mesi di chiudere il rapporto. Ecco perché il rapporto ... bologna.repubblica

Calciomercato Juve, Calafiori ha detto sì ai bianconeri! Ecco cosa può succedere, le ULTIME - Calciomercato Juve, Calafiori ha detto sì ai bianconeri! Ecco cosa può succedere, le ULTIME - Calciomercato Juve, Calafiori ha detto sì ai bianconeri! Ecco cosa può succedere nei prossimi giorni, le ULTIME Il calciomercato Juve ha messo nel mirino un altro colpo per la prossima stagione: dopo ... juventusnews24

Come cambierà la Juventus con Thiago Motta in panchina - Come cambierà la Juventus con thiago Motta in panchina - Chi resterà e chi andrà via lo scopriremo nei prossimi mesi. Cosa potrebbe cambiare nel futuro della Juventus di thiago Motta msn