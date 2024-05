Blockout 2024 - cos’è e perché molti vip stanno perdendo sempre più followers

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di domenica 26 maggio 2024)è un movimento nato su TikTok che chiede agli utenti di bloccare le celebrità per le loro posizioni sulla guerra Israele-Hamas. Il movimento è noto anche come Operationo Celebrity Block Party, prende di mira figure di alto profilo che, secondo gli utenti, nonutilizzando le loro piattaforme per parlare della guerra Israele-Hamas e delle crisi umanitarie più ampie. La nascita del movimentoQuesta tendenza è iniziata su TikTok, dove è anche chiamata “” o la “ghigliottina digitale“. Diversi account hanno incoraggiato gli altri a bloccare le celebrità sui social media.