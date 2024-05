Berrettini gioca a nascondino - lei non ci sta | rivolta social

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di domenica 26 maggio 2024)sceglie la strada del silenzio, mentre lei sembra non avere paura del giudizio del tribunale dei. Ci vorrebbe un genio dell’informatica, per decrittare il messaggio che Matteoha diffuso a mezzoper annunciare il suo forfait al Roland Garros. Ha scritto di non sentirsi pronto per affrontare le fatiche di un torneo al meglio dei 5 set e di voler tornare per la stagione sull’erba, ma la verità è che questo post non dice un bel niente. Federica Lelli (Instagram) – ilveggente.itNon dice ciò che più ci interesserebbe, quanto meno, ossia: che gli sta succedendo? Perché dopo aver vinto a Marrakech si è fermato di nuovo? Con quale problema fisico, ammesso che di questo si tratti, sta facendo i conti il campione romano? Non c’è risposta, allo stato attuale, a tutti i dubbi che legittimamente affliggono ogni giorno quanti, al netto di questo periodo difficilissimo, continuano a credere in lui e nel suo tennis potente ed emozionante.