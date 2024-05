Bergomi | Inzaghi - crescita con aiuto Inter-Oaktree? Non cambia nulla

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 26 maggio 2024) Simone, miglior allenatore della Serie A che si concluderà questa sera, continua a incassare elogi e stima da parte degli addetti ai lavori. Fra questi anche Beppe, che a Sky Sport sottolinea anche come connon cambieràper l’– Simoneha dimostrato in questa stagione di essere un allenatore di alto, altissimo livello. Un campionato dominato, la conquista del ventesimo scudetto, che vanno a sommarsi ai risultati già raggiunti. Tra cui la finale di UEFA Champions League dello scorso anno. E, non a caso, proprio il tecnico nerazzurro ha vinto il premio di miglior allenatore della Serie A. In attesa di chiudere in bellezza questa sera con Verona-, gara nella quale i nerazzurri possono arrivare a quota 96 punti in classifica e che permetterebbe allo stessodi diventare il terzo allenatore nella storia per numero di punti dopo Antonio Conte alla Juventus (102) e Roberto Mancini all’2006/2007 (97).