Bergamo | ladri assaltano la villa di Juan Musso durante la finale di Europa League

(Di domenica 26 maggio 2024), 26 maggio 2024 – Fosse stato in casa, la battuta sarebbe stata scontata:para anche i. La sera in cui i banditi hanno preso d’assalto lada oltre un milione di euro nel quartiere Finardi, però, l’estremo argentino aveva altro da fare. Vincere l', per dire. Meno male che a difendere le proprietà di, la sera dello storico trionfo orobico contro il Bayer Leverkusen, c’erano altri “portieri”. Nello specifico le sentinelle anti intrusione attivate da Fidelitas, così come illustrato in una nota pubblicata sul sito dell’azienda che si occupa di servizi di sicurezza. Il raid Gli occhi elettronici hanno immortalato un gruppo di banditi che, armati di piede di porco, cercavano di fare irruzione nell'abitazione. Subito è scattato il segnale d’allarme, che ha portato a convergere sul posto le guardie giurate di Fidelitas e gli agenti della Polizia, prima le volanti e poi gli investigatori della squadra mobile.

