Bergamo Historic Gran Prix - folla per le auto d’epoca in Città Alta - Foto e video

(Di domenica 26 maggio 2024) MURA VENETE. In mattinata la punzonatura di 80e 70 moto in piazza della Cittadella e poi la gara per le vie di. Previste 20 mila persone.

Sgominata una presunta banda criminale attiva tra Brescia, Bergamo e Milano coinvolta in furti d’auto, prostituzione e spaccio di droga. L’operazione dei carabinieri, coordinata dalla Procura di Brescia, ha portato all’arresto di sette persone: cinque sono finite in carcere e due ai domiciliari. ilgiorno

A Bergamo è esplosa la festa dopo la vittoria dell’Atalanta dell’Europa League. La squadra ha trionfato contro il Bayer Leverkusen facendo scatenare i tifosi che hanno celebrato la vittoria con una notte di festa. In piazza sono stati intonati cori mentre decine di macchine e trattori hanno sfilato per la città sventolando bandiere dell’Atalanta. ilfattoquotidiano

Auto e moto d’epoca lungo le Mura Venete - auto e moto d’epoca lungo le Mura Venete - Si è ormai ritagliato un ruolo di prestigio tra le manifestazioni internazionali più di richiamo dedicate alle auto e alle moto d’epoca. Torna oggi, a partire dalle 13,30 lungo il circuito delle Mura ... ilgiorno

