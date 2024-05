Bergamo - febbre nerazzurra | la bandiera dell’Atalanta anche in chiesa

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di domenica 26 maggio 2024)alle stelle ae provincia dopo la vittoria dell’Europa League, al punto che persino in unaè stata esposta unadella Dea. È successo nel tempio dedicato ai santi Bartolomeo e Stefano di Largo Belotti, in pieno centro città, a pochi passi dal Sentierone dove è esplosa la baldoria dopo la magica serata di Dublino. A fianco del vessillo nerazzurro è statoposato un telo arrivato direttamente dalla città della finale con le indicazioni dell’evento (come testimonia la foto dell’avvocato-tifoso Marco Saita). Proprio durante i festeggiamenti dei tifosi per la conquista dell’ambita coppa i frati predicatori dellacittadina, guidati dal priore Fra Angelo Preda, hanno fatto pure suonare a festa le campane, accompagnando cori e botti degli appassionati nerazzurri. Nel frattempo cresce l’attesa per la festa con la squadra che dovrebbe svolgersi venerdì (31 maggio).