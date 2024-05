Benin - una visita speciale al Consolato di Napoli

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di domenica 26 maggio 2024) Ildella Repubblica del Bénin a, rappresentato dal Console Giuseppe Gambardella, ha ricevuto inufficiale S.E. il Presidente dell’Associazione Nazionale dei Comuni del Bénin (ANCB) e Sindaco di Cotonou Luc Setondji Atrokpo, il quale ha siglato con il Presidente dell’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani – Sezione Campania e Sindaco di Caserta Carlo Marino, un accordo di partenariato che ha come obiettivo la realizzazione in Italia ed indi un Forum che possa coinvolgere amministrazioni comunali, operatori economici, culturali e sportivi, al fine di creare nuovi progetti di sviluppo che possano investire le realtà locali dei due Paesi ed essere d’impatto per la popolazione. La cooperazione decentrata internazionale svolge un ruolo cruciale nello sviluppo delle nazioni, infatti consente di condividere esperienze e soluzioni innovative a sfide comuni, incoraggiando il rafforzamento delle competenze ed il trasferimento di risorse attraverso la formazione, promuovendo attività economiche, creando una maggiore comprensione interculturale e incoraggiando il rispetto reciproco.