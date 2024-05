Benigni dal Papa la butta in politica | Mi candido anch' io - stoccata a Meloni

(Di domenica 26 maggio 2024) Roberto, nel suo monologo in piazza San Pietro, davanti aFrancesco mae alla premier Giorgiae al sindaco di Roma Roberto Gualtieri, non ha risparmiato unache ha fatto subito pensare alle imminenti elezioni europee. "Oggi è tutto un azzurreggiare. Siamo nello Stato più piccolo del mondo dove c'è l'uomo più grande del mondo. Incredibile. Io devo dire che qui alla Città del Vaticano mi trovo proprio a mio agio", ha esordito. "Ho una vocazione. Fin da quando ero piccolo. Ai bambini si chiede 'che cosa farai da grande'. Io serio serio rispondevo: il. Beh, tutti a ridere. Morivano dal ridere e allora visto che ridevano ho deciso di fare il comico. Però mi piacerebbe fare il". "Quasi quasi Santità le prossime elezioni mi presentoe io... Veramente. Quando ci sono le prossime elezioni? Non dopo di lei eh, insieme a lei. Ci mettiamo insieme e facciamo, come si dice, il campo largo.

In Vaticano pregano contro il Papa? La stoccata di Jorge Mario Bergoglio arriva nella forma di un divertente aneddoto raccontato durante l'intervento del pontefice agli Stati generali della natalità, a Roma. "Pregate per me, a favore e non contro", ha detto Papa Francesco al termine del suo discorso con una battuta che è solito fare al termine dei suoi discorsi. iltempo

