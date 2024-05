Benigni con il Papa e i bambini | Non abbiate paura di sbagliare Gli errori sono utili | pensate alla Torre di Pisa

(Di domenica 26 maggio 2024)lontani i tempi del "Wojtylaccio. Oggi, 26 maggio 2024, giornata mondiale dei, Robertoha parlato aiinsieme al:''Non: non esiste l'inferno, il purgatorio. Esiste solo il paradiso, quello in cui siete adesso: il mondo ronzante di sogni. Tutti pieni di sogni'' L'articolo proviene da Firenze Post. .

È un vero e proprio show quello messo in piedi da Roberto Benigni in piazza San Pietro, dove oggi Papa Francesco ha celebrato la messa e l’angelus per la Giornata Mondiale dei bambini . Nel suo monologo, avvenuto secondo le stime della sala stampa di fronte a «oltre 50mila persone», l’attore ... open.online

« bambini pregate per noi, pregate per i genitori, pregate per la pace». Partono subito gli applausi per il Papa a queste parole. In piazza San Pietro ci sono i bambini della Giornata... ilmattino

Papa Francesco: lo Spirito Santo è dentro noi - Papa Francesco: lo Spirito Santo è dentro noi - La recita dell’Angelus è stato dedicato ai bambini da papa Francesco con una richiesta ai piccoli partecipanti, a cui ha chiesto di salutare i genitori ed i nonni: “Salutate i vostri genitori, i vostr ... korazym

Il bacio di Roberto Benigni a Papa Francesco: «a che servono i baci se non si danno Questo ne vale centomila» - Il bacio di Roberto benigni a Papa Francesco: «a che servono i baci se non si danno Questo ne vale centomila» - «Una scena del Paradiso», l’ha definita così Roberto benigni, la folla di bimbi racccolti in San Pietro, che è venuto a intrattenere al termine della funzione, prima… Leggi ... informazione

Il monologo di Papa Francesco nella giornata dei bambini: “Costruite un mondo migliore, noi non ci siamo riusciti” - Il monologo di Papa Francesco nella giornata dei bambini: “Costruite un mondo migliore, noi non ci siamo riusciti” - Un evento destinato a trasferirsi in piazza san Pietro con la messa papale di stamattina e lo show sul sagrato della basilica di Roberto benigni chiamato ad interpretare un monologo dedicato a come i ... ilcorrieredelgiorno