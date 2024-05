Benigni bacia il Papa | Alle elezioni facciamo il campo largo - sulla scheda scrivete Francesco

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di domenica 26 maggio 2024) Oggi, domenica 26 maggio 2024, in occasione della prima Giornata Mondiale dei Bambini, l’attore e regista Robertoha partecipato alla Santa Messa presieduta dain piazza San Pietro. L’artista premio Oscar ha tenuto un monologo al termine dell’Angelus. “Prendete il volo, prendete in mano la vostra vita e fatene un capolavoro, costruite un mondo migliore, noi non ci siamo riusciti. Rendete il mondo più bello: il mondo ne ha bisogno, e voi lo potete fare”, ha dettoai tanti bambini presenti. “Cercate di fare le cose belle, rendete gli altri felici, e per farlo bisogna essere felici.