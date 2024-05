Benetton - buco da 100 milioni e fine di un' era | Già scelto il nuovo ad

(Di domenica 26 maggio 2024) Lucianoannuncia l'addio all'azienda di cui è fondatore, raccontando in un'intervista al Corriere della Sera di essersi «fidato» e di aver «sbagliato». «Sono stato tradito nel vero senso della parola. Qualche mese fa ho capito che c'era qualche cosa che non andava. Che la fotografia del gruppo che ci ripetevano nei consigli di amministrazione i vertici manageriali non era reale», ha detto al quotidiano il patron del gruppo di Ponzano Veneto, nel trevigiano, lanciando un allarme su un «di bilancio drammatico, uno shock che ci lascia senza fiato. Saremo attorno ai 100», emerso in uno dei consigli di amministrazione successivi a quello di settembre 2023, in cui il management aveva accennato a qualche problema, ma di minore entità rispetto a quella denunciata. Fonti vicine al gruppohanno riferito a LaPresse che sarà «avviato un piano di riorganizzazione e diannuncia rilancio diGroup» e che il prossimo 18 giugno è stata calendarizzata l'assemblea dei soci, a seguito della quale l'azionista Edizione introdurrà la necessaria discontinuità nella gestione manageriale della società.

Luciano Benetton, fondatore dell’omonimo Gruppo, lascerà la propria azienda. Lo ha annunciato in un’intervista a Il Corriere della Sera: "In sintesi, mi sono fidato e ho sbagliato. Sono stato tradito nel vero senso della parola. tg24.sky

Terremoto in Benetton: verso una perdita di 230 milioni di euro - Terremoto in benetton: verso una perdita di 230 milioni di euro - «Va chiarito che la situazione contabile di benetton Group non presenta un buco di bilancio», hanno sapere fonti della holding, «ma nei conti dell’anno è emersa una perdita significativa rispetto alle ... nuovavenezia.gelocal

Benetton, perdite gravi pronto il piano di tagli e rilancio - benetton, perdite gravi pronto il piano di tagli e rilancio - Luciano esce e accusa l’ad Renon: nel bilancio 2023 risultato negativo superiore ai 100 milioni Edizione prende le redini: pronta l’iniezione di altri 260 milioni, individuato il nuovo ad ... corrieredelveneto.corriere

L’addio amaro di Luciano Benetton: "Tradito dai manager, vado via". Edizione pronta a cambiare rotta - L’addio amaro di Luciano benetton: "Tradito dai manager, vado via". Edizione pronta a cambiare rotta - Il fondatore: mancano 100 milioni. L’ad Massimo Renon: "Risponderò con i miei legali". La holding di famiglia: perdite, non buchi in bilancio. Ora riorganizzazione e nuovi investimenti". quotidiano