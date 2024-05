Beach volley - poker azzurro in semifinale nel Future di Battipaglia

(Di domenica 26 maggio 2024) L’Italsi rimette in carreggiata nella seconda giornata di gare neldie piazza ben quattro coppie innel secondo torneo italiano del circuito mondiale. Un risultato tutt’altro che scontato visto il livello elevato degli iscritti, visto l’andamento non certo ideale della prima giornata, soprattutto in campo maschile. Gli azzurri si sono rifatti oggi al termine di una giornata campale. In campo maschilecentrata per i trionfatori di Cervia, Dal Corso/Viscovich che hanno iniziato la giornata superando in rimonta nella finale per il terzo posto del girone i greci Ntallas/Chatzinikolaou con il punteggio di 2-1 (20-22, 21-13, 15-10). A seguire vittoria limpida negli ottavi di finale contro i solidi cechi Trousil/Westphal 2-0 (21-16, 21-18). Nel quarti Viscovich/Dal Corso hanno giocato il loro miglior incontro battendo i brasiliani Pedro/Henrique 2-0 (21-16, 21-14).

