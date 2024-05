(Di domenica 26 maggio 2024) pesaro 3 modena 2 (25-15, 25-22, 21-25, 25-18)set 9-15 La favola dellaBlu Volley si ferma sul più bello, alset. Ma quante emozioni. Ladella neopromossa finisce qui. Ma grazie a tutte le ragazze e allo staff per un anno fantastico. Primo set a senso unico, lascende in campo con la concentrazione massima e non permette alle avversarie di poter giocare, 25-15. Secondo parziale più equilibrato, Modena ritrova il proprio gioco e si porta in vantaggio anche di quattro lunghezze, ma le ragazze dellanon ci stanno e con un’accelerazione sul finale si aggiudicano anche questo parziale, 25-22. Nel terzo set continua la rimonta di Modena che ritrova i meccanismi persi ad inizio gara, durante la frazione riesce ad accumulare vantaggio di quattro punti che riesce a portare fino alla fine della frazione che si aggiudica 25-21. Nella quarta frazione torna in cattedra la

Battistelli ko al golden set, stagione chiusa. Ma è stata un’annata ugualmente da incorniciare - battistelli ko al golden set, stagione chiusa. Ma è stata un’annata ugualmente da incorniciare - La favola della battistelli Blu Volley si interrompe al golden set contro Modena. Pesaro lotta ma perde 3-2, concludendo una stagione emozionante. ilrestodelcarlino

Volley B2 e C maschile e femminile: playoff. La Battistelli Blu con Modena: gara decisiva - Volley B2 e C maschile e femminile: playoff. La battistelli Blu con Modena: gara decisiva - La battistelli Blu Volley Pesaro affronta la Zerosystem Modena in una partita decisiva dei playoff. Altri match importanti in Serie C maschile e femminile per la promozione. ilrestodelcarlino