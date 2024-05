Basta il pari - promossi nella Primavera 3

(Di domenica 26 maggio 2024) 0 ANCONA 0 : Torrisi; Pappalardo, Di Stefano, Forti, Gulli, Patalano (33’ st Russo), Privitera, Di Pietro, Corallo, Maugeri (10’ st Allegra), D’Emilio (20’ st Montanaro). A disp. D’Asero, Giannetto, Indelicato, Arena, Paradiso, Nastasi, Pelleriti, Toscano, Bonaccorso, Coriolano, Cristaldi, Parco. All. Biagianti. ANCONA: Pierandrei; Bugari, Marchegiani, Paglialunga, Bruzzechesse, Rosolani, Wade Papa, Mazzoni, Amico (35’st Atzori), Useini, Ogiesoba (28’ Bambozzi). A disp. Braghetti, Perri, Galeotti, Grassi, Girolimini. All. Tumiatti. Note: Ammoniti Patalano, Paglialunga e Useini. L’Ancona vola in3. I dorici impattano senza reti sul difficile campo del Catania e in virtù del 2-1 maturato una settimana fa all’andata ad Ancona vincono il campionato e accedono alla3. A Catania, però, va in scena una partita ad alta tensione emotiva. E alla fine, a spuntarla, è l’Ancona.

