Basket - Serie A2 2023 2024 | Cantù vola in finale playof - Udine cede all’overtime in gara-4

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 26 maggio 2024) La cronaca del match tra Apue Pallacanestro, sfida valevole come-4 delle semifinalif del tabellone oro dellaA2. I lombardi vinconoper 89-92, chiudono lasul 3-1 in proprio favore e quindi raggiungono Trieste nella finalissima che metterà in palio la promozione in A1. Una partita tiratissima quella di stasera, in cui entrambe le squadre hanno avuto le occasioni per portarla a casa. Alla fine però a spuntarla è, che rimane in corsa per tornare nella massima. IL CALENDARIO DEIF TABELLONE E ACCOPPIAMENTIF La cronaca – Il primo quarto vede l’ottimo approccio di, che in avvio si porta subito avanti 6-0 sfruttando un ispirato Hickey e Young.fatica a carburare, nonostante i 9 punti di Cannon nei primi dieci minuti, così gli ospiti toccano anche il +9 sull’11-20.