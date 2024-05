Basket - semifinali scudetto | Milano piega una mai doma Brescia in gara 1

(Di domenica 26 maggio 2024), 25 maggio 2024 – Parte con il piede giusto la semifinaledell’EA7 Emporio Armaniche al Forum di Assagonon senza fatica 95-87 la Germani. Prova di grande solidità degli uomini di coach Messina che, dopo aver chiuso a +12 un primo tempo da 61 punti segnati con percentuali al tiro altissime (57% da due e 50% da tre) e un Johannes Voigtmann già a quota 19 (ha poi chiuso a 21 punti con anche 8 rimbalzi catturati), hanno più volte cercato lo strappo decisivo spingendosi fino al +14, ma hanno trovato sulla loro strada una Germaniche non ha mai mollato la presa sul match e, trascinata da un tarantolato Amedeo Della Valle, autore di 33 punti finali (3/4 da due e 5/11 da tre per lui), ha tenuto aperti i giochi fino alle battute conclusive, quando i liberi di Flaccadori hanno messo la parola fine sul match, regalando ai biancorossi il primo punto di una serie che si preannuncia intensa e combattuta .

Tutti a caccia di Milano, campione in carica. E di Bologna, prima classificata in regular season. Le ultime tre finali scudetto hanno sancito il duopolio Olimpia-Virtus ridisegnando le gerarchie della Serie A di basket. Ma quest’anno, parola di coach Ettore Messina, “ci sono molte più squadre che possono ambire al tricolore: saranno playoff combattuti sin dai quarti”. ilfoglio

Il Bologna è tornato grande protagonista in Serie A, una società gloriosa capace in passato di vincere scudetti e trofei internazionali. Oggi. calciomercato

