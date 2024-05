Basket - il serie C il CUS Pisa vince a S Giovanni Valdarno ed è finalmente salvo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 26 maggio 2024), 24 maggio 2024 – Missione compiuta per il Cosmocare CUS, cheallo scadere con un tripla dell’under Colombini, al termine di un match vissuto più sugli stimoli nervosi che sulla tecnica, in gara 4 del secondo turno dei play-out per la permanenza inC: a San, sul campo del locale Synergy, gli universitari hanno così conquistato la salvezza in una stagione sfortunata, fatta di alti e bassi, ma che ha visto la squadra ricompattarsi nel finale e superare in quattro gare prima Carrara e poi Synergy. LA CRONACA – In una partita tra due squadre con più paure che sicurezze, il match si avvia lentissimo, con numerosi errori da ambo le parti ed il CUS, sceso in campo con Fiorindi, Cosci, Giannelli Carpitelli e Quarta, superato alla fine del primo quarto per 10-6.