Basket femminile serie A1 E-Work - torna Porcu dopo due anni Fantin - trattativa ormai chiusa

(Di domenica 26 maggio 2024) Tra partenze e clamorosi ritorni, sta prendendo corpo la nuova E-dovrebbe partecipare ancora allaA1. Sarà un campionato ancora più difficile, visto il budget ridotto e le tre retrocessioni. Come già scritto nei giorni scorsi, Franceschelli sarà l’unica confermata del gruppo di Seletti (pure lui rimarrà a Faenza), anche se la dirigenza proverà a tenere Edokpaigbe. Non sarà però semplice trattenerla, perchè la 19enne è tentata da una esperienza nella NCAA. La notizia clamorosa è il ritorno diin prima squadra,aver passato le ultime due stagioni nel ruolo di direttore sportivo e di chioccia nella B Regionale. La regista classe 1997, protagonista l’anno della promozione nella massimaA1 nel 2021, sarà la riserva della playmaker titolare. Sul fronte arrivi, si cerca la guardia classe 2002 Giulia Natali, nell’ultima stagione all’Oxygen Roma in A1 con cui ha disputato i playoff, ma la giocatrice preferirebbe una piazza più ambiziosa di quella faentina, mentre sembralacon Martinai, alapivot del 2005 retrocessa dall’A2 dove giocava nelRoma, che prenderà il posto di Spinelli, promessa sposa della Virtus Bologna, che pare si iscriverà.

Più che una partita sarà un ‘allenamento ufficiale’ quello che attende l’E-Work, impegnata alle 18 in casa del Banco di Sardegna Sassari. Per le faentine sarà la prova generale prima dei playout che inizieranno tra due settimane in casa con Milano, mentre le sarde si giocheranno un posto nei playoff. sport.quotidiano

L’E-Work si è fatta trovare pronta al momento giusto e in quaranta minuti ha cancellato mesi di alti e bassi e di rimpianti. Nella prima gara playout con Battipaglia, le faentine hanno mostrato grande carattere ribaltando la partita nel secondo tempo dopo venti minuti in affanno, ma in cui sono comunque sempre state attente. sport.quotidiano

Obiettivo: chiudere la stagione per andare subito in vacanza. L’E-Work ha nelle mani il primo match point per conquistare la salvezza e lo dovrà sfruttare domani alle 19 in casa dell’Omeps Battipaglia, battuta 74-66 domenica scorsa al PalaBubani in gara 1. sport.quotidiano

