Basket A Castelfranco il ’Trofeo Bper’

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 26 maggio 2024) Tutto pronto aEmilia per l’edizione 2024 del Trofeo ’Bper Banca’, manifestazione giovanile organizzata dalla società bianco-verde del. Da questa mattina, per poi proseguire con il secondo step domenica 9 giugno, Pala ’Reggiani’ di via Magenta, e ’Le Cupole’ di via Palestro ospiteranno nove società che, con le proprie ’cantere’, si daranno battaglia in cinque categorie: Under 13, Under 14, Under 15, Under 17, Under 19. Si comincia, dunque, quest’oggi (in campo Under 14 ed Under 19), con le semifinali in programma alle ore 10 e 12 mentre, dopo la pausa pranzo, si svolgeranno le finali previste per le ore 15 e 17. Prenderanno parte all’eventoEmilia, Francesco Francia Pallacanestro Zola Predosa, UniversalModena, Benedetto Cento, Pallacanestro Team Medolla, Pallacanestro San Giorgio di Piano, Progresso Happy, DiablosSant’Agata Bolognese e Peperoncino LibertasCastello D’Argile.