Barbara De Rossi svela il retroscena del suo matrimonio | Passiamo intere giornate a letto insieme Sono appena uscito dalla stanza per fare un toast

(Di domenica 26 maggio 2024) Emozioni non filtrate in televisioneDeha recentemente parlato di amore e passione in un’intervista senza filtri con Monica Setta. Ospite del programma televisivo Storie di donne al bivio, l’attrice romana, 63 anni, ha condiviso dettagli intimi della sua relazione. Una profonda connessione con Simone Fratini La Deha parlato candidamente della profonda passione fisica che la lega all’imprenditore toscano Simone Fratini. Dopo otto annidiventati marito e moglie il 9 dicembre. Nonostante il passare del tempo, la travolgente attrazione iniziale della coppia non è venuta meno. Invece, ha continuato a rafforzarsi. Abbracciare l’amore senza inibizioni Le accorate rivelazioni diDeevidenziano la natura duratura del loro amore e l’importanza di mantenere la passione in una relazione. La sua apertura funge da ispirazione per gli altri ad amare e coltivare le loro connessioni romantiche.