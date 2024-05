Bagnaia trionfa nel Gp di Catalogna | super riscatto dopo la caduta nella Sprint Race

(Di domenica 26 maggio 2024) Suona l'inno italiano nel Gran Premio della. A fare festa oggi, domenica 26 maggio, a Barcellona, è Pecco. Il torinese della Ducati riscatta così l'errore delladi ieri, sabato 25 maggio, quando all'ultimo giro era caduto in curva 5 gettando via la vittoria.

AGI - Il campione del mondo, Pecco Bagnaia (Ducati), con una condotta di gara esemplare, ha vinto il GP di Catalunya precedendo lo spagnolo Jorge Martin (Ducati Prima Pramac). Terzo posto per Marc Marquez (Ducati Gresini) che ha recuperato undici posizioni rispetto alla partenza. agi

