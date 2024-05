Bagnaia trionfa in Catalogna davanti a Martin

(Di domenica 26 maggio 2024) Terzo posto per Marc Marquez BARCELLONA (SPAGNA) - Il campione del mondo, Pecco(Ducati), con una condotta di gara esemplare, ha vinto il GP di Catalunya precedendo lo spagnolo Jorge(Ducati Prima Pramac). Terzo posto per Marc Marquez (Ducati Gresini) che ha recuperato undici posizion .

Sfatato il tabù o spezzata la maledizione, fate voi. Francesco Bagnaia era con il morale sotto i tacchi dopo l’errore nella Sprint Race al Montmeló (Spagna). L’errore all’ultimo giro, in curva-5, era costato 12 punti e soprattutto era stato molto pesante per il morale del piemontese. oasport

Jorge Martin ha centrato la seconda posizione in occasione della gara lunga valida per il GP della Catalogna, appuntamento numero sei del Motomondiale 2024 di MotoGP. Il centauro in forza al Team Ducati Pramac, quarto nella Sprint, ha dovuto cedere il passo a un fenomenale Francesco Bagnaia. oasport

MotoGP: in Catalogna vince Bagnaia davanti a Martin - MotoGP: in Catalogna vince bagnaia davanti a martin - Con una condotta di gara esemplare, ha vinto il GP di Catalunya precedendo lo spagnolo Jorge martin ... gazzettadelsud

MotoGP Catalogna 2024, le pagelle: Bagnaia super, Martin è sconfitto ma secondo. Male Bezzecchi e Vinales - MotoGP Catalogna 2024, le pagelle: bagnaia super, martin è sconfitto ma secondo. Male Bezzecchi e Vinales - MOTOGP - È tempo di dare i voti ai protagonisti del Gran Premio di Catalogna sul circuito di Barcellona, sesto atto del Mondiale 2024 della MotoGP. eurosport

Moto Gp, Bagnaia vince il Gp di Catalogna per la prima volta in carriera: Martin secondo, terzo Marquez - Moto Gp, bagnaia vince il Gp di Catalogna per la prima volta in carriera: martin secondo, terzo Marquez - Il Gran Premio della Catalogna se lo aggiudica Pecco bagnaia che con la sua Ducati costruisce un capolavoro, vincendo il confronto con Jorge martin. Gara maestosa da parte dell'italiano che vince per ... corriereadriatico