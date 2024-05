Bagnaia fenomenale - trionfa a Barcellona e riapre la MotoGP | sorpasso magico a Martin

Aleix Espargaró partirà dalla pole position nel Gran Premio della Catalunya di MotoGp. Lo spagnolo, con la sua Aprilia, ha preceduto la Ducati di Francesco Pecco Bagnaia e la Ktm del sudafricano Brad Binder. “È come una fiaba, sono molto felice“, ha detto l’iberico ai microfoni di Sky. ilfattoquotidiano

Bagnaia vince nella maledetta Barcellona, dopo la caduta di ieri. Pecco è fuoriclasse. È un fuoriclasse l’italiano due volte di fila campione del mondo. Ha vinto a Barcellona, nel gran premio di Catalogna. Laddove non aveva mai fatto meglio del quinto posto. ilnapolista

