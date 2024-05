Badelj Genoa | Tutti ora ci rispettano E sul futuro…

Il Genoa si appresta a concludere una stagione molto positiva in Serie A e la dirigenza è già in contatto sul fronte calciomercato. Il capitano Milan Badelj ha prolungato il suo contratto fino al 30 giugno 2025. Lo annuncia il club rossoblù sui suoi canali ufficiali. calcioweb.eu

Il Genoa rinnova con capitan Badelj: nuovo prolungamento di contratto per il centrocampista croato, al quinto anno in rossoblù Il Genoa e Milan Badelj proseguono insieme per ancora un anno: i rossoblù hanno infatti ufficializzato il rinnovo del centrocampista croato – vice campione del mondo nel 2018 – fino al 2025. calcionews24

Genoa, Badelj non ha dubbi: “Adesso tutti ci rispettano” - genoa, badelj non ha dubbi: “Adesso tutti ci rispettano” - Una stagione importante quella disputata dal genoa. Infatti il Grifone ha chiuso il campionato con 49 punti totali, piazzandosi così all'11° posto. Dunque ... footballnews24

Genoa, Badelj: “Ora tutti gli avversari ci rispettano, glielo leggo negli occhi” - genoa, badelj: “Ora tutti gli avversari ci rispettano, glielo leggo negli occhi” - Intervista al capitano rossoblù, che ha appena rinnovato il contratto anche per la prossima stagione ... ilsecoloxix

GRIFO D’ATTACCO – Tutti in piedi per questo Genoa - GRIFO D’ATTACCO – Tutti in piedi per questo genoa - Il genoa batte il Bologna e chiude la stagione a quota 49 punti. La stagione del Grifone di mister Gilardino è stata straordinaria ... pianetagenoa1893