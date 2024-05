Badante scippata in centro Ladri in fuga con la collana

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 26 maggio 2024) Si rincorrevano in strada, sembrava stessero giocondo. “Ma non saranno un po’ troppo grandicelli per scherzare in questo modo?“ si è domandato chi li ha incrociati. E infatti quei due giovani – lanciati come razzi sulla via Vespucci – stavano scappando via, dopo aver derubato una signora della catenina che portava al collo. L’episodio, a cui hanno assistito vari testimoni, è accaduto venerdì pomeriggio intorno alle 16. Siamo in pieno, a due passi dalla Pineta e da Villa Argentina, che a quell’ora si stava riempiendo per il convegno organizzato per ricordare l’artista Mario Marcucci dall’associazione Promo-Terr. Secondo quanto ricostruito, grazie ai racconti raccolti, la donna, unadi circa sessant’anni, sarebbe stata sorpresa alla spalle da un giovane uomo che l’ha bloccata, mentre l’altro con un solo gesto le avrebbe strappato la. Tutto è accaduto in un istante, questione di secondi.