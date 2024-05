Aziende Usa guardano a ulteriori opportunita’ di Shanghai

(Di domenica 26 maggio 2024) New York, 26 mag – (Xinhua) – “e’ la finestra attraverso la quale le nostreprendono il polso della Cina”. Il polo degli affari cinese diha tenuto un evento promozionale a New York, che ha suscitato molta attenzione e interesse da parte degli investitori negli Stati Uniti. Agenzia Xinhua.

Shanghai, 19 mag – (Xinhua) – Le aziende quotate nel listino principale della Borsa di Shanghai (SSE) hanno speso complessivamente quasi 900 miliardi di yuan (126,7 miliardi di dollari) in ricerca e sviluppo (R&S) lo scorso anno, come mostrato dai dati piu’ recenti. romadailynews

Villa Zegna: un’oasi di lino a Shanghai - Villa Zegna: un’oasi di lino a shanghai - Far conoscere ai top customer una lunga storia di qualità e sostenibilità, offrendo loro un'esperienza privata e la possibilità di acquistare capi esclusivi, non in vendita in altri negozi retail: con ... fashionmagazine

Cina: settore nuove energie attira interesse di investitori globali - Cina: settore nuove energie attira interesse di investitori globali - Pechino, 24 mag - (Xinhua) - La casa automobilistica statunitense Tesla e' diventata l'ultima azienda internazionale a raddoppiare gli investimenti nel ... romadailynews

Tesla costruirà in Cina una nuova Megafactory per i Megapack - Tesla costruirà in Cina una nuova Megafactory per i Megapack - Tesla ha dato ufficialmente il via alla costruzione della nuova Megafactory a shanghai, in Cina. La Megafactory di Lathrop, in California, è stata la prima fabbrica di Tesla dedicata alla produzione ... hdmotori