Avellino - beata gioventù La Primavera è promossa

(Di domenica 26 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiMissione compiuta per ladell’US1912. La formazione guidata da Raffaele Biancolino conquista la promozione in2 per il campionato 2024/2025. Davanti al pubblico delle grandi occasioni al Partenio-Lombardi, basta il pareggio (3-3) in rimonta contro la Juve Stabia. All’andata era finita 1-1,favorito dalla migliore posizione di classifica: “Questi ragazzi hanno dato tanto. Gli avevo detto di scrivere la storia dell’, lo hanno fatto – afferma il tecnico dei lupi – Io vengo dietro ai ragazzi, è giusto che festeggino, perché ripeto, hanno scritto una pagina storica di questo club, portarlo in2 non era facile. E’ il frutto di tanti giorno di lavoro importanti, di un progetto partito quattro anni fa”.

