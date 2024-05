Autovelox - arriva il decreto | ecco le nuove regole

(Di domenica 26 maggio 2024) Il testo, cavallo di battaglia di Salvini, sarà pubblicato in Gazzetta martedì: sarà solo il prefetto a decidere dove collocarli, novità sui limiti e sulla disposizione dei cartelli in strada.

Roma, 22 mag. (askanews) – “Per regolare il settore dopo 13 anni di attesa abbiamo finalmente adottato il decreto che disciplina le modalità di collocazione e uso di questi autovelox. Ho firmato il mese scorso il decreto che dopo il controllo degli organi contabili verrà pubblicato in Gazzetta ufficiale il 28 di questo mese, quindi sarà norma la settimana prossima”. ildenaro

Roma, 24 maggio 2024 – Il decreto autovelox 2024 “sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 28 maggio”, ha annunciato il ministro Matteo Salvini. Un testo Atteso da 14 anni e rimandato, di governo in governo. Non risolverà però il nodo omologazione sollevato anche di recente da una sentenza della cassazione. quotidiano

Pit Stop e Automoto.it: i sette peccati capitali della guida (sabato in diretta su RAI Radiouno [LINK AUDIO] - ... mentre è del tutto inspiegabile, se non per un certo movimento 'anti - autovelox' diffusosi di ...con la conduzione d i Francesca Capannolo e la cura del programma di Americo Mancini e il tema sarà ... automoto

Autovelox, scattano le nuove regole: multe, che cosa cambia - ...di collocazione e uso di questi autovelox. Ho firmato il mese scorso il decreto che dopo il controllo degli organi contabili verrà pubblicato in Gazzetta ufficiale il 28 di questo mese, quindi sarà ... liberoquotidiano