Autostrada A11 | chiusure notturne delle stazioni di Montecatini Terme - Chiesina Uzzanese e allacciamento A1

Per consentire lo svolgimento di attività previste nell'ambito del lotto 0 del progetto di riqualifica del tracciato in direzione nord tra Calenzano e Barberino L'articolo Autostrada A1: chiusure notturne del tratto Calenzano-Barberino proviene da Firenze Post. firenzepost

chiusure in vista sull’autostrada A1, tutte le informazioni utili su orari, giorni e percorsi consigliati. La rete autostradale italiana si appresta a vivere momenti di significativa rilevanza per quanto riguarda la manutenzione e l’ispezione delle infrastrutture. In particolare, l’attenzione si ... notizie