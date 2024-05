Autonomia - la Cei lancia l’allarme sulla riforma | Mina le basi dell’unità della Repubblica

(Di domenica 26 maggio 2024) Articolo pubblicato domenica 26 Maggio 2024, 18:02 Lo scorso giovedì a Roma si è tenuto un verticeConferenza Episcopale Italiana, presieduta dal Cardinale Matteo Maria Zuppi. Un incontro in cui però non si è parlato solo di Chiesa e cristianità ma anche dell’assettoitaliana. Il cardinale Zuppi, nella conferenza stampa che ha L'articolo proviene da Il Difforme. .

Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca , ha espresso forti preoccupazioni riguardo all' Autonomia differenziata , in particolare per le possibili ripercussioni negative su sanità e scuola nelle aree interne della regione. orizzontescuola

La riforma del premierato sta affrontando diverse difficoltà in Aula al Senato, a causa dell'ostruzionismo dell'opposizione e del voto a rilento sugli emendamenti. Mentre il presidente del Senato Ignazio La Russa cerca di sedare gli animi per proseguire la discussione sul testo della "madre di tutte le riforme"

