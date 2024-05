Automobilismo - Rally | campionato italiano Andreucci-Briani al Due Valli di Verona

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 26 maggio 2024) Paoloe Rudy, su Citroen C3, si sono classificati al decimo posto nella edizione numero 108 della "Targa Florio", in Sicilia, prova ancora una volta valida per ilassoluto"Sparco". Un risultato che può apparire modesto per un campione del calibro di, ma va subito evidenziato che, quest’anno, la sua partecipazione alle gare è legata al ruolo di tester e al lavoro di sviluppo per le gomme MRF Tyres, sia sullo sterrato, sia sull’asfalto come in Sicilia. Nonostante ciò, nella prima giornata,avevano chiuso con un brillante terzo posto. Tra l’altro, nei giorni precedenti, Paoloaveva ricevuto, con Anna Andreussi, per tanti anni sua "navigatrice", la cittadinanza onoraria di Collesano (Palermo). Il campione di Castelnuovo di Garfagnana ha vinto per ben dieci volte la corsa siciliana che, con i suoi 108 anni, è una delle più antiche al mondo.