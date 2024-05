Auteri conta gli assenti - contro la Carrarese out almeno in quattro

(Di domenica 26 maggio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoNon c’è tempo per la Strega di gioire per il passaggio del turno perché dietro l’angolo c’è già la semifinale playoff sul campo dellain programma martedì sera, complice un format folle con il Benevento che disputerà la quinta gara in appena due settimane. Solo oggi il tecnico di Floridia potrà avere un quadro più preciso delle possibili conseguenze sulla rosa della sfidala Torres, ma sono già sicure le defezioni di Nardi e Bolsius. Il primo era in diffida e nella battaglia del “Vanni Sanna” ha rimediato un cartellino giallo che farà scattare la squalifica automatica. Discorso che riguarda anche Bolsius, espulso in Sardegna per una entrata su Livieri che ha ristabilito la parità numerica dopo il precedente rosso a Zecca. A Carrara, poi, non ci sarà anche Pinato, alle prese con l’ultimo deiturni di stop dopo l’espulsione di Trieste e l’infortunato Pastina.

