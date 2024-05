Auteri bada al sodo e si gode la semifinale | Mostrate più facce - siamo stati solidi e capaci di soffrire

(Di domenica 26 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiSiil passaggio inmister, contento per la prestazione dei suoi rimarcando più volte il valore della Torres, che ha impostato la gara sul ritmo e sulla fisicità. “Loro erano una squadra forte – spiega– e l’hanno messa sulla fisicità, un aspetto che abbiamo subito, perché ci hanno costretti a fare una prestazione quasi sempre di contenimento. Alla fine, però,sempree consistenti. Ci prendiamo questo pareggio e andiamo avanti. Loro mettevano sempre questa palla a scavalccare e hanno vinto tutti i duelli aerei. Cisnaturati, è vero, ma ci sta perché l’avversario era forte. Noialla quarta gara in undici giorni e ci sta di subire. Loro hanno spesso cercato l’uno contro uno. Noi avevamo anche cominciato la gara discretamente, ma dopo un paio di palloni persi cisnaturati. Potevamo e dovevamo fare qualcosa di più, ma nel complesso sono soddisfatto perché abbiamo dimostrato di saper“.

